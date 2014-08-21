Тхеквондістка Міюц завоювала бронзу на Юнацьких Олімпійських іграх
15:15, 21 серпня 2014Спорт
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Чемпіонка світу серед юніорів з тхеквондо українка Юлія Міюц у ваговій категорії +63 кг виборола бронзову медаль ІІ Юнацьких Олімпійських ігор.
ftu.com.ua
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
У чвертьфіналі українка була сильнішою за суперницю з Мексики Марію Ешлей Арана – 8:7, а у півфіналі поступилася американці Кендел Юнт – 4:9. Схватка за 3-тє місце в цьому змаганні не проводилася. Українка автоматично завоювала бронзову медаль.
Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.
На даний момент у збірної України сім медалей - по 2 золота й срібла, та 3 бронзи.
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