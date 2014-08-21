Тхеквондістка Міюц завоювала бронзу на Юнацьких Олімпійських іграх

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У чвертьфіналі українка була сильнішою за суперницю з Мексики Марію Ешлей Арана – 8:7, а у півфіналі поступилася американці Кендел Юнт – 4:9. Схватка за 3-тє місце в цьому змаганні не проводилася. Українка автоматично завоювала бронзову медаль.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України сім медалей - по 2 золота й срібла, та 3 бронзи.