Три українські тенісисти вийшли у друге коло кваліфікації US Open

Про це повідомляє "Тенісний портал України".

У чоловічому турнірі в матчі першого раунду Ілля Марченко за 1 годину 27 хвилин обіграв бразильця Жуана Соузу, посіяного під 6 номером - 6:4, 6:4. На рахунку українця 4 ейси і 1 подвійна помилка.

Наступним суперником Марченко стане Ян Мертл з Чехії.

У жіночому турнірі Катерина Козлова і Марина Заневська успішно стартували в турнірі.

Козлова за 1 годину 45 хвилин здобула перемогу над Менді Мінеллой з Люксембургу, посіяною під 12 номером- 4:6, 6:3, 6:1. Наступною суперницею донеччанки стане Хайді ель-Табах з Канади. У свою чергу, Заневська у впертій боротьбі зломила опір росіянки Поліни Виноградової- 3:6, 6:1, 7:5 - і тепер зіграє з Штефані Фогт з Ліхтенштейну, яка виграла напередодні у харків'янки Анастасії Васильєвої.

Єдиною невдачею в цей день стала поразка Людмили Кіченок. У стартовому матчі спортсменка з Дніпропетровська поступилася Маріанні Дюке-Марино з Колумбії- 6:2, 1:6, 3:6.

Нагадаємо, що напередодні путівки у другий раунд кваліфікації вибороли Денис Молчанов і Леся Цуренко.

Всього у кваліфікаційному турнірі від України брали участь 11 тенісистів - 8 спортсменок у жіночому розряді і 3 в чоловічому. У друге коло змагань пройшли 5 з 11 спортсменів. Згідно з регламентом змагань, для попадання в основну сітку спортсменам необхідно подолати три кола кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - в цьому році пройде в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.