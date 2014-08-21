Плавець Романчук здобуває другу особисту медаль в Нанкіні й шосту для країни

Плавець, який у перший день змагань тріумфально переміг на 400м вільним стилем, сьогодні фінішував другим на дистанції 800м., повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Від медалі найвищого ґатунку Михайла відділили 2 секунди. «Срібний» результат українця – 7:56.34. «Золото» на рахунку представника Єгипту Акрама Ахмеда (7:54.29), «бронза» в активі Хенріка Хрістіансена з Норвегії (7:57.07).

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України по два золота, срібла й бронзи.