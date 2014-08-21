Плавець Романчук здобуває другу особисту медаль в Нанкіні й шосту для країни
14:19, 21 серпня 2014Спорт
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Автор першої нагороди в скарбничці української збірної на ІІ Юнацьких Олімпійських іграх Михайло Романчук завоював ще одну медаль - срібну.
Михайло Романчук виграв вже дві медалі в Нанкіні / usf.org.ua
Плавець, який у перший день змагань тріумфально переміг на 400м вільним стилем, сьогодні фінішував другим на дистанції 800м., повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Від медалі найвищого ґатунку Михайла відділили 2 секунди. «Срібний» результат українця – 7:56.34. «Золото» на рахунку представника Єгипту Акрама Ахмеда (7:54.29), «бронза» в активі Хенріка Хрістіансена з Норвегії (7:57.07).
Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.
На даний момент у збірної України по два золота, срібла й бронзи.
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