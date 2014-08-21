Тренер Кличка вважає, що Пулєв краще Повєткіна

"Думаю, що бій Кличко-Пулєв вийде цікавіше поєдинку з Повєткіним", - повідомив Башир кореспонденту Sportbox.ru.

"Цей поєдинок очікується більш видовищним, бо стилі роблять бої, а стиль Пулєва краще поєднується зі стилем Кличко. Пулєв краще володіє майстерністю боксу, ніж Повєткін, який, в більшій мірі, робить ставку на силу і міць, йде вперед і в'яжеться в рубку. У Пулєва більш стратегічне мислення, за рахунок якого він намагається досягти бажаного результату", - додав Башир.

На питання, наскільки важливою в цьому бою може стати швидкість Пулєва тренера відповів: "У Пулєва хороша швидкість, він мені подобається як боксер: у нього хороша техніка і непоганий джеб. Але найголовніше, що він вірить в себе набагато більше, ніж багато інших колишніх опонентыв Володимира".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6-го вересня в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютна якість".