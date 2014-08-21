Важкоатлетка Зенченко виборола п`яту медаль України на Іграх в Нанкіні

Українка посіла третю сходинку в змаганнях у ваговій категорії 63 кг., повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зенченко, яка є чемпіонкою Європи серед кадетів, за сумою двох вправ підняла 208 кг. «Золото» здобула спортсменка з Єгипту Сара Ахмед, слід за нею розташувалася мексиканка Ана Ліліа Дюран Айон.

Після закінчення змагань Зенченко відзначила: "Це перша моя Юнацька Олімпіада. Було дуже страшно. Лікоть травмувала. Думала, що буде "баранка". Але тренер Валерій Нікулін мене налаштував, сказав, що я все можу, у мене все вийде і так воно й сталося. Звісно вірила і надіялась, що буду срібною призеркою, адже перед Іграми мені ще й наснився сон, що я друга. Але нічого, будемо рухатись і старатись далі".

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України два золота, срібло й дві бронзи.