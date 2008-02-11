Визначилися володарі Кубків України з баскетболу

Маріупольський «Азовмаш» сьогодні, обігравши у принциповому матчі баскетбольний клуб «Київ» з рахунком 73:63 (17:16, 24:12, 15:13, 17:22), став переможцем «Фіналу чотирьох» розіграшу Кубка України серед чоловічих команд.

Як передає кореспондент УНІАН, фінальний матч став цікавим тим, що команди вийшли на паркет під проводом двох тренерів зі Словенії.

Словенське дербі між Томо МАХОРІЧЕМ та Мехметом БЕЧИРОВИЧЕМ закінчилося перемогою останнього, який виграв перший трофей з «Азовмашем», очоливши українский клуб напередодні приїзду до Сум, де й проводився розіграш.

Переможцем «Фіналу чотирьох» Кубка України з баскетболу серед жіночих команд став клуб «Козачка-ЗАлК», гравці якого перемогли сьогодні баскетболісток із «Дніпра» 83:70.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч «Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу, проводився в легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи в Сумах.

Втретє поспіль кубок розіграли дві найкращі чоловічі команди країни останніх років «Азовмаш» та БК «Київ» після півфінальних зустрічей, в яких маріупольці з рахунком 81:71 обіграли львівську «Політехніку-Галичину», а кияни в напруженій грі перемогли господарів змагань - "Сумихімпром" – 75:70.

Особливістю цьогорічного Кубка України стало одночасний розіграш в одному місті як серед чоловічих, так і серед жіночих команд.

Вперше ігри "Фіналу чотирьох" відбулися в Сумах. Крім того, змагання пройшли за новою формулою - без матчів за третє місце.

Серед почесних гостей змагань були міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, голова Федерації баскетболу України Олександр ВОЛКОВ, керівництво області та міста.

Вперше Кубок України серед чоловіків за системою «Фіналу чотирьох» був розіграний у 2006 році в Маріуполі. Жіночі команди почали розігрувати його роком пізніше у Дніпропетровську.