Визначився володар Кубка Африки з футболу
22:57, 10 лютого 2008Спорт
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Усе вирішив один гол
Закінчився фінальний матч Кубка африканських націй
Єгипет - Камерун 1:0 (Абутрика 71).
На 71-й хвилині півзахисник збірної Єгипту Мохаммед Абутрика завершив швидку контратаку своєї команди, скориставшись помилкою захисту при винесенні м`яча із штрафної.
Таким чином Єгипет захистив свій титул володаря Кубка континенту, водночас ставши його 6-разовим володарем.
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