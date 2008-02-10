Визначився володар Кубка Африки з футболу

Усе вирішив один гол

Закінчився фінальний матч Кубка африканських націй Єгипет - Камерун 1:0 (Абутрика 71). На 71-й хвилині півзахисник збірної Єгипту Мохаммед Абутрика завершив швидку контратаку своєї команди, скориставшись помилкою захисту при винесенні м`яча із штрафної. Таким чином Єгипет захистив свій титул володаря Кубка континенту, водночас ставши його 6-разовим володарем.

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