Ліга Європи, плей-офф, "Дніпро" - "Хайдук": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Києві проходить гра Ліги Європи УЄФА, в якій дніпропетровський футбольний клуб "Дніпро" приймає хорватський "Хайдук" зі Спліта.

Матч проходить у Києві за рішенням УЄФА.

Це перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Дніпро" вже провів перші матчі єврокубків сезону-2014/15. Команда грала з данським "Копенгагеном" у 3-му раунді відбіркового турніру Ліги чемпіонів, але вкрай невдало провела це протистояння, зігравши внічию в Києві - 0:0 і програвши на полі суперника з рахунком 0:2. Таким чином, команда вибула з найпрестижнішого єврокубка, перейшовши у другій за значимістю.

В українській Прем'єр-лізі дніпропетровська команда поки радує своїх уболівальників і грою, і результатом, вигравши всі чотири матчі із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 8:0. "Дніпро" ділить перше місце в таблиці з донецьким "Шахтарем".

Що стосується "Хайдука", команда стартувала у Лізі Європи з другого відбіркового раунду і вже встигла провести чотири гри. У протистоянні з ірландським клубом "Дандолк" хорвати здобули впевнену перемогу на полі суперника 2:0, але у себе вдома несподівано програли 1:2. Тим не менш, за сумою двох матчів була здобута перемога з рахунком 3:2. У третьому раунді кваліфікації "Хайдук" зустрічався з "Шахтарем" з Караганди. У першій грі в Казахстані господарі поля виграли з рахунком 4:2, але у себе вдома хорвати відповіли гідно, домігшись великої перемоги - 3:0. Таким чином, про команду можна сказати, що вона вміє досягати результату в потрібний момент.

У чемпіонаті Хорватії "Хайдук" у перших 5-ти турах набрав 10 очок і посідає в турнірній таблиці 3-е місце, відстаючи від "Динамо" (Загреб) і "Рієки", у яких стовідсотковий результат - по 5 перемог і 15 очок. В останньому матчі, який відбувся в минулу суботу, 16 серпня, "Хайдук" розгромив "Задар" з рахунком 6:0, а одну з гольових передач у цій грі зробив дебютант команди Артем Мілевський. Екс-гравець київського "Динамо" отримав в особі хорватського клубу ще один шанс повернутися у великий футбол. Гравець, часто порушував спортивний режим перебуваючи у складі "Динамо" і зловживав алкоголем, зараз повертається у великий футбол. Сьогодні на НСК "Олімпійський" він напевно знову вийде на поле у матчі єврокубка.

Стали відомі стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 20. Бруно Гама, 49. Зозуля, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калініч, 11. Селезньов.

Запасні: 27. Лаштувка, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 17. Політило, 23. Бартуловіч, 24. Лучкевич, 30. Шахов.

"Хайдук": 91. Калініч Л., 4. Міліч А., 5. Мілович, 22. Малочі, 7. Анджелковіч, 18. Цакташ, 31. Сушич, 6. Вршаевич, 9. Магліца, 77. Куассі, 11. Готаль.

Запасні: 1. Томіч, 2. Мікановіч, 17. Йозинович, 23. Ніжич, 8. Влашич, 78. Мезга, 99. Мілевський.