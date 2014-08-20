Українські стрибуни у воду виграли " бронзу " чемпіонату Європи у синхронних стрибках

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українські стрибуни Олександр Бондар і Максим Долгов набрали за 6 стрибків у сумі 415.17 бали, відставши від переможців на 46.29 бали.

Чемпіонами Європи у цьому виді програми стали спортсмени з Німеччини Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн (461.46 бали). Друге місце на рахунку дуету з Білорусі Вадима Каптура та Євгенія Корольова (421.80).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

На рахунку збірної України на даний момент вже 6 медалей (1-3-2).