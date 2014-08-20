УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу Ліги Європи "Дніпро" - "Хайдук"

Матч відбудеться в Києві за рішенням УЄФА.

Це буде перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Дніпро" вже провів перші матчі єврокубків сезону-2014/15. Команда грала з данським "Копенгагеном" у 3-му раунді відбіркового турніру Ліги чемпіонів, але вкрай невдало провела це протистояння, зігравши внічию в Києві - 0:0 і програвши на полі суперника з рахунком 0:2. Таким чином, команда вибула з найпрестижнішого єврокубка, перейшовши у другій за значимістю.

В українській Прем'єр-лізі дніпропетровська команда поки радує своїх уболівальників і грою, і результатом, вигравши всі чотири матчі із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 8:0. "Дніпро" ділить перше місце в таблиці з донецьким "Шахтарем".

Що стосується "Хайдука", команда стартувала у Лізі Європи з другого відбіркового раунду і вже встигла провести чотири гри. У протистоянні з ірландським клубом "Дандолк" хорвати здобули впевнену перемогу на полі суперника 2:0, але у себе вдома несподівано програли 1:2. Тим не менш, за сумою двох матчів була здобута перемога з рахунком 3:2. У третьому раунді кваліфікації "Хайдук" зустрічався з "Шахтарем" з Караганди. У першій грі в Казахстані господарі поля виграли з рахунком 4:2, але у себе вдома хорвати відповіли гідно, домігшись перемоги з великим рахунком - 3:0. Таким чином, про команду можна сказати, що вона вміє досягати результату в потрібний момент.

У чемпіонаті Хорватії "Хайдук" у перших 5-ти турах набрав 10 очок і посідає в турнірній таблиці 3-е місце, відстаючи від "Динамо" (Загреб) і "Рієки", у яких стовідсотковий результат - по 5 перемог і 15 очок. В останньому матчі, який відбувся в минулу суботу, 16 серпня, "Хайдук" розгромив "Задар" з рахунком 6:0, а одну з гольових передач у цій грі зробив дебютант команди Артем Мілевський. Екс-гравець київського "Динамо" отримав в особі хорватського клубу ще один шанс повернутися у великий футбол. Гравець, який часто порушував спортивний режим перебуваючи у складі "Динамо" і зловживав алкоголем, зараз повертається у великий футбол. Сьогодні на НСК "Олімпійський" він напевно знову вийде на поле у матчі єврокубка.

Гра "Дніпро" - "Хайдук" розпочнеться о 19.00.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.