Українка Федорова увійшла в п'ятірку найсильніших стрибунів у воду на Чемпіонаті Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Федорова за виконання п'яти стрибків отримала від суддів 265.95 бали, відставши від переможниці змагань на 23.35 бали.

Ще одна представниця України - Ганна Письменська - з результатом 237.70 бала посіла 11-е місце.

Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Таня Каньотто з Італії, яка випередила менше ніж на бал (0.75) росіянку Крістіну Ільїних і всього на 2.60 бали Тіну Пунцель з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

На рахунку збірної України на даний момент 5 медалей (1-3-1).