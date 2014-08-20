Українка Федорова увійшла в п'ятірку найсильніших стрибунів у воду на Чемпіонаті Європи
У Берліні (Німеччина) завершилися фінальні змагання у стрибках у воду серед жінок з 1-метрового трампліну, де українка Олена Федорова зайняла 5-е місце.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Федорова за виконання п'яти стрибків отримала від суддів 265.95 бали, відставши від переможниці змагань на 23.35 бали.
Ще одна представниця України - Ганна Письменська - з результатом 237.70 бала посіла 11-е місце.
Чемпіонкою Європи у цьому виді програми стала Таня Каньотто з Італії, яка випередила менше ніж на бал (0.75) росіянку Крістіну Ільїних і всього на 2.60 бали Тіну Пунцель з Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.
На рахунку збірної України на даний момент 5 медалей (1-3-1).