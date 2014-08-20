Олімпійський чемпіон Лондона-2012 став спаринг-партнером Володимира Кличка

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

«Ентоні Джошуа в моєму тренувальному таборі для спарингів. Два Олімпійських чемпіона в суперважкій вазі в одному ринзі - це унікально. Я виграв золоту медаль у 1996 році в Атланті, а Ентоні - у 2012-му в Лондоні. Це для мене реальний виклик» - зазначив Володимир.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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