Олімпійський чемпіон Лондона-2012 став спаринг-партнером Володимира Кличка
13:38, 20 серпня 2014Спорт
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Одним з спаринг-партнерів чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Dолодимир Кличко під час підготовки до бою з болгарином Кубратом Пулєвим став Олімпійський чемпіон 2012 року британець Ентоні Джошуа.
Спаринг-партнером Кличка став олімпійський чемпіон / klitschko-brothers.com
Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
«Ентоні Джошуа в моєму тренувальному таборі для спарингів. Два Олімпійських чемпіона в суперважкій вазі в одному ринзі - це унікально. Я виграв золоту медаль у 1996 році в Атланті, а Ентоні - у 2012-му в Лондоні. Це для мене реальний виклик» - зазначив Володимир.
Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
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