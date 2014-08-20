Два українських тенісиста пройшли до другого кола кваліфікації US Open

Молчанов обіграв румуна Маріуса Копила- 3:6, 7:6 (2), 6:2, а Цуренко виявилася сильнішою за росіянку Марину Мельнікову- 7:5, 7:6 (3).

У той же час, втрат у України в перший день турніру виявилося більше, ніж перемог. Марко Кьюдінеллі (Швейцарія) здолав Сергія Бубку з рахунком 6:2, 7:6 (3), китаянка Чжен Сайсай виявилася сильнішою за Ольгу Савчук- 6:4, 2:6, 6:3, Катерина Стюарт із США легко здолала Юлію Бейгельзімер (6:3, 6:1), а італійка Джоя Барбьері була сильнішою Надії Кіченок- 6:4, 0:6, 6:2.

Як повідомляв УНІАН, всього у кваліфікаційному турнірі від України беруть участь 8 спортсменок у жіночому розряді і 3 - в чоловічому. Сьогодні пізно ввечері в боротьбу вступлять Ілля Марченко, Людмила Кіченок, Катерина Козлова, Марина Заневська та Анастасія Васильєва.

Згідно з регламентом змагань, для попадання в основну сітку спортсменам необхідно подолати три кола кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - в цьому році пройде в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.