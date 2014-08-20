Український боксер Постол битиметься за титул чемпіона світу за версією WBC
12:29, 20 серпня 2014Спорт
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Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонував проведення бою за титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі між діючим чемпіоном американцем Денні Гарсією та офіційним претендентом на його титул українцем Віктором Постолом.
Віктор Постол битиметься за титул чемпіона світу / sport.img.com.ua
Менеджер українця Вадим Корнілов заявив, що якщо до 12 вересня команди боксерів не зможуть досягти домовленості про проведення бою, в цей день відбудуться промоутерські торги, переможець яких отримає право на проведення цього поєдинку, повідомляє boxingnews.com.ua.
Постол провів у своїй кар'єрі 26 боїв, всі виграв, 11 з них - нокаутом. Останній бій українець провів в травні 2014 року з Айдином Сельчуком з Туреччини, у якого Постол виграв нокаутом в 11-му раунді.
У свою чергу, Гарсіа має у своєму послужному списку серію з 29 перемог в 29 боях. З них - 17 нокаутом.
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