Український боксер Постол битиметься за титул чемпіона світу за версією WBC

Менеджер українця Вадим Корнілов заявив, що якщо до 12 вересня команди боксерів не зможуть досягти домовленості про проведення бою, в цей день відбудуться промоутерські торги, переможець яких отримає право на проведення цього поєдинку, повідомляє boxingnews.com.ua.

Постол провів у своїй кар'єрі 26 боїв, всі виграв, 11 з них - нокаутом. Останній бій українець провів в травні 2014 року з Айдином Сельчуком з Туреччини, у якого Постол виграв нокаутом в 11-му раунді.

У свою чергу, Гарсіа має у своєму послужному списку серію з 29 перемог в 29 боях. З них - 17 нокаутом.