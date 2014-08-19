"Арсенал" і "Бешикташ" зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів

У самому престижному клубному футбольному турнірі Європи - Лізі чемпіонів - зіграні перші матчі кваліфікаційного раунду плей-офф

У вівторок відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. "Бешикташ" (Туреччина) - "Арсенал" (Англія) - 0:0 "Зальцбург" (Австрія) - "Мальме" (Швеція) - 2:1 "Наполі" (Італія) - "Атлетик" (Іспанія) - 1:1 "Стяуа" (Румунія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 1:0 "Копенгаген" (Данія) - "Байєр" (Німеччина) - 2:3 Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 27 серпня.

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