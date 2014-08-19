"Арсенал" і "Бешикташ" зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів

23:44, 19 серпня 2014
Спорт
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У самому престижному клубному футбольному турнірі Європи - Лізі чемпіонів - зіграні перші матчі кваліфікаційного раунду плей-офф

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

У вівторок відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

"Бешикташ" (Туреччина) - "Арсенал" (Англія) - 0:0

"Зальцбург" (Австрія) - "Мальме" (Швеція) - 2:1

"Наполі" (Італія) - "Атлетик" (Іспанія) - 1:1

"Стяуа" (Румунія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 1:0

"Копенгаген" (Данія) - "Байєр" (Німеччина) - 2:3

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 27 серпня.

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