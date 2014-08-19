"Арсенал" і "Бешикташ" зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів
23:44, 19 серпня 2014Спорт
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У самому престижному клубному футбольному турнірі Європи - Лізі чемпіонів - зіграні перші матчі кваліфікаційного раунду плей-офф
Ліга чемпіонів УЄФА / uefa.com
У вівторок відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
"Бешикташ" (Туреччина) - "Арсенал" (Англія) - 0:0
"Зальцбург" (Австрія) - "Мальме" (Швеція) - 2:1
"Наполі" (Італія) - "Атлетик" (Іспанія) - 1:1
"Стяуа" (Румунія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 1:0
"Копенгаген" (Данія) - "Байєр" (Німеччина) - 2:3
Матчі-відповіді у цих парах відбудуться 27 серпня.
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