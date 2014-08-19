Український плавець Говоров завоював бронзу на Чемпіонаті Європи

Згідно з даними офіційного сайту чемпіонату, український спортсмен поділив третє місце з англійцем Бенджаміном Праудом, який дістався фінішу за такий самий час.

Перше місце також дісталося двом спортсменам - француз Флоран Манаду та білорус Євген Цюркін пропливли дистанцію за 23 секунди.

Читайте такожПлавець Говоров побив рекорд України на чемпіонаті Європи з плавання

Як повідомляв УНІАН, вчора Андрій Говоров побив рекорд України на чемпіонаті Європи з плавання.

Він фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляєм за 22.87 сек. Таким чином плавець побив свій же рекорд України, який встановив рік тому на чемпіонаті світу у Барселоні (22.97).

Крім того, сьогоднішній виступ Говорова є також рекордом чемпіонатів Європи. Українець покращив на чотирнадцять сотих секунди результат світового рекордсмена з плавання батерфляєм серба Мілорада Чавича, який той встановив шість років тому (23:11).