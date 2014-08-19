Плавець Хлопцов встановив юнацький рекорд України на Олімпіаді в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Українець фінішував на дистанції 50 м на спині за 25.95 секунди. Таким чином він покращив на дві сотих секунди свій же результат, який встановив рік тому на Міжнародних змаганнях з плавання в Росії - 25.97.

Загалом Хлопцов пройшов до фіналу Олімпіади із сьомим результатом. Завтра він змагатиметься із чемпіонами цьогорічної юнацької Олімпіади у плаванні 100 метрів на спині - італійцем Сімоном Саббіоні та росіянином Євгеном Риловим.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України три нагороди - два золота й срібло.