Визначилися суперники українських тенісистів у кваліфікації Відкритого чемпіонату США

В цьому турнірі виступлять три представника України, повідомляє офіційний сайт US Open.

У результаті жеребкування були визначені такі пари: Сергій Бубка - Марко Кьюдинеллі (Швейцарія), Ілля Марченко - Жуан Соуза (Бразилія), Денис Молчанов - Маріус Копіл (Румунія).

Кваліфікаційні змагання розпочнуться увечері 19 серпня за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше відбулося жеребкування кваліфікації в жіночому одиночному розряді.

Згідно з жеребом, Анастасія Васильєва зіграє з представницею Ліхтенштейну Стефані Вогт, Марина Заневська, отримала 21-й номер посіву, буде протистояти Поліні Виноградової (Росія), Леся Цуренко зіграє з ще однією росіянкою Мариною Мельниковою, Юлія Бейгельзімер поміряється силами з американкою Катериною Стюарт, Надія Кіченок зіграє з італійкою Гіоєй Барбьері, а її сестра Людмила - з колумбійкою Маріаной Дуке-Маріно, Катерина Козлова проведе матч з Менді Мінеллі з Люксембургу, а Ольга Савчук - з китаянкою Сайсай Зенг.

Згідно з регламентом змагань, для попадання в основну сітку спортсменкам необхідно подолати три кола кваліфікації.

Відкритий чемпіонат США в цьому році пройде в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.