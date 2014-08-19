Харківський "Локомотив" знявся з турніру по міні-футболу в Москві на вимогу ФФУ

Чиновники української федерації заборонили команді брати участь у турнірі в Троїцьку (Московська обл.) за кілька годин до стартового матчу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Цікаво, що до цього моменту команда вже встигла прибути в Москву і провести кілька тренувань.

Таким чином, чинний чемпіон України не зможе зіграти матч з іспанським клубом "Інтер Мовістар", який є одним з найсильніших клубів світу в міні-футболі, триразовим володарем Кубка УЄФА. Крім того, "Інтер Мовістар" є суперником харків'ян у груповому турнірі розіграшу Кубка УЄФА сезону 2014/15.

Також в турнірі беруть участь чемпіон Білорусі "Столиця" (Мінськ) та команда-організатор змагань чинний чемпіон Росії "Діна" (Москва).

Турнір у Москві пройде 19-21 серпня.