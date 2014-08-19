УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу Ліги чемпіонів "Бешикташ" - "Арсенал"

Це буде перший матч раунду плей-офф кваліфікації змагань.

Гра в Стамбулі стане однією з центральних у програмі ігрового дня.

"Бешикташ" - один з трьох найсильніших клубів Туреччини, поряд з "Галатасараєм" і "Фенербахче". Команда 13 разів ставала чемпіоном країни і 9 разів завойовувала національний Кубок. У сезоні 2013/14 команда під керівництвом хорватського тренера Славена Біліча стала срібним призером турецької першості і почаkf виступи в Лізі чемпіонів нинішнього сезону з 3-го відбіркового раунду. На цьому етапі команда двічі здолала голландський "Феєноорд" - 2:1 в гостях і 3:1 вдома.

Цей матч стане для команди лише третім офіційним в новому сезоні, так як національний чемпіонат Туреччини стартує тільки 29 серпня, а "Бешикташ" свій стартовий матч і зовсім проводить 30 серпня.

У свою чергу, 13-кратний чемпіон Англії лондонський "Арсенал" за підсумками минулого сезону посів 4-е місце в національній першості і починає свій шлях у Лігу чемпіонів з раунду плей-офф кваліфікації. В новому сезоні команда провела лише один офіційний матч - стартову гру Прем'єр-ліги сезону 2014/15, де був обіграний "Крістал Пелас" з рахунком 2:1.

В очному матчі "Бешикташ" - "Арсенал" явним фаворитом на котируваннях букмекерських контор є лондонський клуб. На перемогу "Арсеналу" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,63 до 1, на нічию - 4,1 до 1, а на перемогу господарів поля - 5,9 до 1.

Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри з Стамбула.