Баскетбольний клуб "Будівельник" підписав контракт з Максимом Івшиним

Про це повідомляє прес-служба "будівельників".

Український центровий Івшин вже виступав за столичний клуб у сезоні 2007/2008.

Минулий чемпіонат Івшин провів у складі львівської «Політехніки», і приносив команді в середньому 7,3 очка, 4,7 підбору, 1,4 і 1,2 передачі блокшота за гру, при 38,8 % реалізованих триочкових кидків за матч Суперліги.

Крім «Політехніки» та «Будівельника», Івшин також виступав за «Полтаву», «Донецьк», «Черкаські Мавпи» та «Азовмаш». У складі маріупольського клубу він тричі ставав чемпіоном України.

Угода «Будівельника» з гравцем підписана на 1 сезон.

Як повідомляв УНІАН, київський клуб став чемпіоном України в сезоні 2013/14. Крім того, в минулому сезоні команда дебютувала в найпрестижнішому клубному турнірі континенту - Євроліги, ставши першим представником України у цьому турнірі. Команда завершила змагання в Євролізі після першого групового етапу, а потім дійшла до 1/4 фіналу другого за значущістю змагання - Єврокубка.