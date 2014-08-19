Баскетбольний клуб "Будівельник" підписав контракт з Максимом Івшиним
Київський баскетбольний клуб "Будівельник" підписав контракт з гравцем Максимом Івшиним.
Про це повідомляє прес-служба "будівельників".
Український центровий Івшин вже виступав за столичний клуб у сезоні 2007/2008.
Минулий чемпіонат Івшин провів у складі львівської «Політехніки», і приносив команді в середньому 7,3 очка, 4,7 підбору, 1,4 і 1,2 передачі блокшота за гру, при 38,8 % реалізованих триочкових кидків за матч Суперліги.
Крім «Політехніки» та «Будівельника», Івшин також виступав за «Полтаву», «Донецьк», «Черкаські Мавпи» та «Азовмаш». У складі маріупольського клубу він тричі ставав чемпіоном України.
Угода «Будівельника» з гравцем підписана на 1 сезон.
Як повідомляв УНІАН, київський клуб став чемпіоном України в сезоні 2013/14. Крім того, в минулому сезоні команда дебютувала в найпрестижнішому клубному турнірі континенту - Євроліги, ставши першим представником України у цьому турнірі. Команда завершила змагання в Євролізі після першого групового етапу, а потім дійшла до 1/4 фіналу другого за значущістю змагання - Єврокубка.