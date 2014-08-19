Матч Кубка Девіса Україна - Бельгія відбудеться в Талліні

Про це повідомляється в офіційному Twitter турніру.

Повідомлення говорить: "Матч плей-офф Світової групи Україна - Бельгія пройде в Тенісному центрі Талліна, Естонія".

Переможець матчу отримає право у сезоні-2015 виступити в Світовій групі, компанії 16 команд, що безпосередньо розігрують "Срібну салатницю".

Кубок Девіса є найпрестижнішим турніром для національних збірних команд. Його часто іменують як "неофіційний чемпіонат світу". Офіційного чемпіонату світу для національних збірних у тенісі не існує.

Як повідомляв УНІАН, раніше матч Україна - Бельгія перенесли з Києва. Міжнародна федерація тенісу (ITF) прийняла таке рішення через апеляцій бельгійської сторони і нестабільної ситуації на сході України. Так само на рішення ITF вплинули нещодавні заворушення в центрі Києва, що виникли в момент розчищення Хрещатика від барикад.

Повідомлялося, що Україна може вибрати нейтральне місце проведення зустрічі. Якщо ж у ФТУ не визначаться з місцем проведення матчу, то дирекція ITF залишає за собою право перенести зустріч в Бельгію.

У зв'язку з цим, гравець збірної України Сергій Стаховський у своєму Twitter написав: "Це ненормально! Заборонити Україні грати матч Кубка Девіса будинку. Це просто негідно для Федерації тенісу Бельгії! Київ безпечний настільки, наскільки він може бути безпечний. Обіцяю особисто подати на ITF в Спортивний арбітражний суд. Виходить, грати матчі під егідою УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) у Київі можливо, а Кубок Девіса - надто престижне змагання..."