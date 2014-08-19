Володимир Кличко вважає, що послужний список Пулєва говорить сам за себе

Про це повідомляє bagnet.org.

Зокрема, Кличко-молодший зауважив: "Програма тренувань включає щоденний перегляд поєдинків суперника, в основному - це останні бої Пулєва. Паралельно ми розробляємо тактику і стратегію, з якою вийдемо в ринг. Я вважаю Кубрата обдарованим боксером. Його послужний список - 20 перемог з 20 боїв - говорить за себе".

Крім того, український боксер розповів про арену в німецькому Гамбурзі, де буде проводити вже третій бій за шість років: "Арена повинна відповідати міжнародним стандартам - як в плані технічного забезпечення, так і спортивних характеристик. Перш за все, це безпека, а також здатність вмістити достатню кількість глядачів. Природно, також необхідно враховувати і вимоги до умов телевізійних трансляцій".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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