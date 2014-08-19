Українські тенісистки дізналися суперниць по першому колі Відкритого чемпіонату США
У Нью-Йорку відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу, який розпочнеться 19 серпня.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У попередньому турнірі виступлять 8 українських спортсменок.
Згідно з жеребом, Анастасія Васильєва зіграє з представницею Ліхтенштейну Стефані Вогт, Марина Заневська, яка отримала 21-й номер посіву, буде протистояти Поліні Виноградової (Росія), Леся Цуренко зіграє з ще однією росіянкою Мариною Мельниковою, Юлія Бейгельзімер поміряється силами з американкою Катериною Стюарт, Надія Кіченок зіграє з італійкою Гіоєй Барбьері, а її сестра Людмила - з колумбійкою Маріаной Дуке-Маріно, Катерина Козлова проведе матч з Менді Мінеллі з Люксембургу, а Ольга Савчук - з китаянкою Сайсай Зенг.
Згідно з регламентом змагань, для попадання в основну сітку спортсменкам необхідно подолати три кола кваліфікації.
Відкритий чемпіонат США в цьому році пройде в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.