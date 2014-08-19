Визначено склад збірної України на чемпіонат світу з дзюдо

Україну представлятимуть 17 дзюдоїстів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Відзначимо, що на світовій першості буде розіграно по 7 комплектів нагород в індивідуальних змаганнях, а також два комплекти у командній першості.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Геворг Геворгян, Денис Біліченко (обидва 60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Сергій Дребот (73 кг), Вадим Синявський, Кеджау Ньябалі (обидва - 90 кг), Артем Блошенко, Дмитро Бережний (обидва - 100 кг), Станіслав Бондаренко (+100кг); жінки - Марина Черняк (48 кг), Тетяна Левицька, Олександра Старкова (обидві - 52 кг), Шушана Гевондян (57кг), Вікторія Туркс, Анастасія Турчин (обидві - 78 кг), Світлана Яремка, Ірина Кіндзерська (обидві - +78 кг).

З 25 по 31 серпня, найкращі дзюдоїсти зі 120 країн світу змагатимуться за нагороди ЧС-2014, що відбудеться в Челябінську (Росія).