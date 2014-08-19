Луческу назвав продовження контракту з "Шахтарем" помилкою

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому виданню Тakvim.

Зокрема, Луческу зазначив: "Ситуація в Україні щодня погіршується. Я ж в свій час піддався тиску президента клубу Ахметова і продовжив договір з "Шахтарем". Це було моєю помилкою. Робота з "Галатасараєм" відкрила б для мене куди більше можливостей".

Як повідомляв УНІАН, в літнє міжсезоння турецькі ЗМІ регулярно повідомляли про те, що Луческу практично домовився про початок співпраці з клубом із Стамбула і контракт з "Галатасараєм" буде підписаний в найближчі години. Тим не менш, тренер продовжив контракт з ФК "Шахтар", який очолює вже понад 10 років.