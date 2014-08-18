Тренер БК "Будівельник" назвав імена своїх помічників

У тренерському штабі Чернія будуть працювати Леонід Яйло, Володимир Коваль і Томас Мунюс, повідомляє прес-служба "будівельників".

Коваль останні 5 років успішно очолював дубль баскетбольного клубу «Дніпро» (Дніпропетровськ). З 2009 року, за 5 сезонів біля керма дубля «Дніпра», Коваль завоював з командою 4 комплекти нагород - золото чемпіонату дублюючих складів Суперліги 2011-го, срібло в 2010-му і 2013-му, а також бронзу в 2014-му.

Литовець Мунюс, який буде тренером з фізичної підготовки, минулий сезон провів у тренерському штабі клубу «Лієтувос Рітас», а українським уболівальникам відомий також по роботі з дніпропетровським «Дніпром».

Яйло, який завершив кар'єру баскетболіста 2 роки тому, в сезоні 2012/13 був асистентом головного тренера МБК "Миколаїв", а в сезоні 2013/14 вже працював на аналогічній посаді в "Будівельнику".

Як повідомляв УНІАН, київський клуб став чемпіоном України в сезоні 2013/14. Крім того, в минулому сезоні команда дебютувала в найпрестижнішому клубному турнірі континенту - Євроліги, ставши першим представником України у цьому турнірі. Команда завершила змагання в Євролізі після першого групового етапу, а потім дійшла до 1/4 фіналу другого за значущістю змагання - Єврокубка.