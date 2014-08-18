Українські стрибуни у воду здобули "срібло" ЧЄ в командних змаганнях
16:35, 18 серпня 2014Спорт
0
Український дует стрибунів у воду Олександр Бондар Юлія Прокопчук завоювали друге місце у командних змаганнях Чемпіонату Європи з водних видів спорту в Берліні.
Юлія Прокопчук стала співавтором першої медалі збірній України у стрибках у воду / noc-ukr.org
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Бондар і Прокопчук за свої шість стрибків отримали від суддів в сумі 409,75 бали. Вони на 7,15 відстали від дуету переможців - Віктор Мінібаєв і Надія Бажина з Росії. Третє місце на рахунку дуету з Німеччини Саша Кляйн - Тіна Пунцель.
Ця медаль стала п'ятою для збірної України на чемпіонаті Європи (1-3-1) і першою у стрибках у воду.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter