Українські стрибуни у воду здобули "срібло" ЧЄ в командних змаганнях

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Бондар і Прокопчук за свої шість стрибків отримали від суддів в сумі 409,75 бали. Вони на 7,15 відстали від дуету переможців - Віктор Мінібаєв і Надія Бажина з Росії. Третє місце на рахунку дуету з Німеччини Саша Кляйн - Тіна Пунцель.

Ця медаль стала п'ятою для збірної України на чемпіонаті Європи (1-3-1) і першою у стрибках у воду.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.