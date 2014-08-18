Спаринг-партнер Кличка допоміг відмити берлінську стіну

Знаменитий берлінський художник Дмитро Врубель втретє запросив всіх бажаючих взяти участь у «відмиванні» Берлінської стіни, повідомляє klitschko-brothers.com.

Дмитро Врубель - автор відомої, що увійшла в історію графіті-картини «Братський поцілунок», на якій радянський генсек Леонід Брежнєв палко вітає лідера НДР Еріха Хонеккера. Кілька разів на рік художник проводить миття своєї картини.

17 серпня мити графіті художнику допомагав російський боксер-супертяж Орлов. В останні роки Орлов був спаринг-партнером багатьох відомих боксерів, у тому числі Руслана Чагаєва і наступного суперника Кличка - Кубрата Пулєва. Орлов, володіє зростом 2.07, з легкістю діставав важкодоступні місця картини.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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