Плавець Говоров побив рекорд України на чемпіонаті Європи з плавання

Про це повідомляє Федерація плавання України.

У попередному запливі, що відбувся сьогодні в ранковій програмі змагань, він фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляєм за 22.87 сек.

Таким чином плавець побив свій же рекорд України, який встановив рік тому на чемпіонаті світу у Барселоні (22.97). Крім того, сьогоднішній виступ Говорова є також рекордом чемпіонатів Європи. Українець покращив на чотирнадцять сотих секунди результат світового рекордсмена з плавання батерфляєм серба Мілорада Чавича, який той встановив шість років тому (23:11).

Андрій Говоров продовжить змагатися за призові місця чемпіонату Європи з плавання сьогодні ввечері у півфіналі.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня. Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які змагалися з 13 по 17 серпня. Якщо у синхронному плаванні збірна України виграла 4 нагороди (1-2-1), то у змаганнях на відкритій воді українці не виграли жодної нагороди.

Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду проходить 18-24 серпня.