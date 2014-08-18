Збірна України з футболу зіграє 18 листопада товариський матч зі Словенією

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві президент «Україна Футбол Інтернешнл» (комерційний партнер Федерації футболу України) Володимир Лашкул.

Зокрема, Лашкул зазначив: "Що стосується матчу в листопаді. Ми вели тривалі переговори про організацію зустрічі Україна - Бразилія. Там був момент з оплатою 3,5 мільйонів доларів, але після невдачі бразильців на ЧС це питання відпало сам із собою - вони не хочуть їхати, а ми не хочемо платити. Ведемо переговори зі Словенією, з якою ми зіграємо 18 листопада десь в Європі, поряд з Люксембургом - у Німеччині або Швейцарії".

Крім того, Лашкул повідомив про те, що найближчі ігри збірної України - з Парагваєм і Словаччиною пройдуть в Києві на НСК «Олімпійський», початок ігор о 21:45. Організація товариського матчу з Парагваєм обійшлась українській стороні в 250 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, найближчі дві гри збірна України проведе у вересні. Це будуть товариський матч з Парагваєм (3 вересня) і стартова гра відбіркового циклу Євро-2016 з національною командою Словаччини (8 вересня).