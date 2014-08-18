Президент НОК України відзначив, що вітчизняний спорт має гарний фундамент та перспективи

Разом із шефом місії Анною Сорокіною, Молодим послом України на II літніх Юнацьких Олімпійських ігор Олександром Усиком та юними спортсмени головний олімпієць країни оглянув Олімпійське селище, повідомляє прес-служба НОК України.

Керманич НОК ознайомився з умовами проживання атлетів, поспілкувався з ними та привітав із здобутими нагородами. Також президент НОК вручив українські олімпійські подарунки нанкінським учням, які брали участь у програмі Міжнародного Олімпійського Комітету «Споріднених шкіл» і за допомогою своїх однолітків з київської гімназії «Потенціал» вивчали традиції українського народу, його звичаї та особливості.

Сергій Бубка разом зі спортсменами взяв участь у заходах, які пропонуються атлетам на території Олімпійського селища в рамках культурно-освітньої програми, та відвідав їдальню, де зміг разом з командою пообідати, тепло поспілкуватися та підтримати юних олімпійців на шляху до їх майбутніх перемог.

«Я щасливий, що кожен юний спортсмен може на собі відчути олімпійський дух, навчитися чомусь нового, знайти нових друзів та стати частиною великої Олімпійської сім’ї. Можу лише побажати їм успіхів і щоб кожну хвилину, яку вони проводять тут, в Нанкіні, використовували з користю. У нас дійсно є чудовий спортивний резерв. Український спорт має гарний фундамент та перспективи», - відзначив Сергій Бубка за підсумками зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України три нагороди - два золота й срібло.