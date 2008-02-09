Результати 26-го туру англійської Прем`єр-ліги

Є хет-тік і два великих рахунки

Закінчилися сьогоднішні матчі 26-го туру англійської Прем`єр-ліги. Астон Вілла - Ньюкасл 4:1 (48 Боума 48, Кар`ю 51, 72, 90 пен. - Оуен 4) Болтон - Портсмут 0:1 (Діарра 80) Вест Хем - Бірмінгем 1:1 (Люнгберг 7 - Макфадден 16 пен.) Дербі - Тоттенхем 0:3 (Кін 67, Кабул 80, Бербатов 90) Міддлсбро - Фулхем 1:0 (Алядьєр 10) Сандерленд - Віган 2:0 (Етуху 42, Мерфі 75) Евертон - Редінг 1:0 (Ягелка 60) Матчі лідерів залишені на завтра (МЮ - МСіті, Челсі - Ліверпуль) та післязавтра (Арсенал - Блекберн).

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