Результати 26-го туру англійської Прем`єр-ліги
19:00, 09 лютого 2008Спорт
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Є хет-тік і два великих рахунки
Закінчилися сьогоднішні матчі 26-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Астон Вілла - Ньюкасл 4:1 (48 Боума 48, Кар`ю 51, 72, 90 пен. - Оуен 4)
Болтон - Портсмут 0:1 (Діарра 80)
Вест Хем - Бірмінгем 1:1 (Люнгберг 7 - Макфадден 16 пен.)
Дербі - Тоттенхем 0:3 (Кін 67, Кабул 80, Бербатов 90)
Міддлсбро - Фулхем 1:0 (Алядьєр 10)
Сандерленд - Віган 2:0 (Етуху 42, Мерфі 75)
Евертон - Редінг 1:0 (Ягелка 60)
Матчі лідерів залишені на завтра (МЮ - МСіті, Челсі - Ліверпуль) та післязавтра (Арсенал - Блекберн).
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