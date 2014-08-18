Збірна України з баскетболу виграла другий матч поспіль в рамках підготовки до ЧС

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Збірна України розпочала матч тією ж стартовою п’ятіркою, що і напередодні, у грі з французами: Джетер, Гладир, Липовий, Корнієнко і Натяжко. Протягом першої чверті команди грали рівно, не відриваючись набагато в рахунку одна від одної. Проте, після 3-очкового Максима Пустозвонова і середнього влучання В’ячеслава Кравцова наша команда завершила першу десятихвилинку з перевагою "+5" – 21:16.

Повна перевага збірної України тривала наступні три чверті матчу.

У другій чверті українці використовували весь арсенал атакуючих дій: Кравцов, Джетер, Липовий, Гладир, Натяжко, Корнієнко закидали м`ячі на будь-який смак, здобувши вагомий доробок очок, як для половини матчу – 61:35.

У тому ж ключі гра тривала і після великої перерви. Крапку в третій чверті поставив Святослав Михайлюк з лінії штрафних – 83:48. П’ять поспіль очок Забірченка на початку четвертої десятихвилинки принесли Україні перевагу "+40" – 91:51. Далі здалеку влучили Зайцев і двічі поспіль Михайлюк, котрий запалив для України на табло «сотню» – 100:58. Підсумковий рахунок матчу 114:64.

Нагадаємо, що напередодні українці також обіграли діючих чемпіонів Європи французів.

Таким чином, збірна України виграла два матчі з трьох на турнірі у Франції.

Як повідомляв УНІАН, збірна України готується до дебютного у своїй історії Чемпіонату світу. На світову першість команда потрапила завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіла підсумкове 6-е місце.

Чемпіонат світу-2014 з баскетболу пройде в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня.