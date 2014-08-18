Українець Коростильов виграв друге золото команди на Олімпіаді в Нанкіні

Наш спортсмен з другим результатом кваліфікувався до фіналу, набравши у сумі 582 очка, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Проте, у фіналі, всі бали знімаються і все починається з початку. Боротьба тривала до останнього пострілу, але Павло, який захопив лідерство майже на початку сесії, нікому не збирався віддавати свою перемогу. У підсумку його чемпіонська сума склала 203,4 бали, що на 0,6 очка більше світового рекорду, який він сам і встановив цього року.

Срібним призером II ЮОІ став кореєць Чеонжанг Кім (199.8), а бронзовим – француз Едоард Дортомб (178,6).

«Я дуже щасливий, що зумів перемогти. Моя мама зрадіє, адже хотіла, щоб я виборов медаль», - прокоментував чемпіон.

За словами новоспеченого чемпіона, ніяких особливих хвилювань сьогодні не було, все як завжди на тренуванні. На запитання чи заважала музика і оплески під час старту, Павло відповів: «Ні, я ні про що не думав. Намагався від всього абстрагуватись».

Раніше на Іграх в Нанкіні Михайло Романчук завоював золоту медаль в перший день змагань з плавання, а дзюдоїст Богдан Ядов (вагова категорія до 66 кг) здобув срібну нагороду.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.