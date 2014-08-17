"Динамо" і "Карпати" виграли заключні матчі туру УПЛ

Гра в Луцьку проходила з помітною перевагою гостей, яку вони реалізували в кінцівці першого і на початку другого тайму. На 39-й хвилині рахунок відкрив Денис Кожанов. Після розіграшу ауту на правому фланзі Павло Ксьонз обіграв захисника Руслана Бабенка і зробив навіс, а Денис Кожанов головою точно пробив по воротах.

А на 56-й хвилині Грегор Балажиц подвоїв перевагу гостей. Після навісу з кутового Балажиц завдав влучного удару головою.

У свою чергу, у грі в Києві, де номінальним господарем поля був "Іллічівець", маріупольці зуміли забити гол престижу вже програючи з великим рахунком. На самому початку гри, на 6-й хвилині, Артем Кравець відкрив рахунок. А на початку другого тайму "Динамо" збільшив свою перевагу до великої. Спочатку гол забив Олег Гусєв, а потім Кравець зробив дубль. Лише після цього, на 66-й хвилині Сергій Яворський зумів скоротити різницю до двох м'ячів. Втім, на 88-й хвилині Кравець зробив хет-трик відновивши велику різницю в рахунку.

Таким чином, "Динамо" в турнірній таблиці перемістилося на 3-е місце, набравши 10 очок. Попереду лише дует лідерів - "Шахтар" і "Дніпро", у яких по 12 балів. У свою чергу, "Карпати" пішли з останнього 14-го місця на 10-е, набравши 4 очки. "Волинь", яка має 3 очки, опустилася з 11-го на 12-е місце, а "Іллічівець" з 1 балом тепер замикає таблицю.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі "Шахтар" обіграв іншу донецьку команду "Олімпік" - 5:0, "Дніпро" здолав запорізький "Металург" - 1:0, полтавська "Ворскла" вдома обіграла донецький "Металург" з рахунком 2:1, одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" зіграли внічию - 0:0, а харківський "Металіст" переграв ужгородську "Говерлу" з рахунком 1:0.