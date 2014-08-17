УПЛ, 4-й тур "Волинь" - "Карпати": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 4-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі львівські "Карпати".

У цьому матчі зійшлися 11-а і 14-а команди Прем'єр-ліги.

Обидві команди не дуже вдало розпочали сезон.

"Волинь" у перших трьох турах здобула одну перемогу. Здолавши на своєму полі "Іллічівець" з Маріуполя (2:1), надалі футболісти з Луцька двічі програли дніпропетровському "Дніпру" та одеському "Чорноморцю" - 0:1.

У свою чергу, "Карпати" набрали лише одне очко, зігравши у стартовому турі внічию в Ужгороді з "Говерлою" - 2:2. Потім команда поступилася донецькому "Металургу" (0:1) і дніпропетровському "Дніпру" (0:4).

Таким чином, гра в Луцьку є вкрай важливою для обох команд, які намагаються вибратися з низів турнірної таблиці.

В очному матчі фаворитом на котируваннях букмекерських контор є є господарі поля. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,25 до 1, у той час як на нічию і перемогу львів'ян - 3,4 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Волинь": 74. Кичак, 3. Сімінін, 5. Воронін С., 15. Жунич, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бікфалві, 93. Матей, 17. Маріотто Д.

Запасні: 42. Неділько, 20. Задерецкий, 39. Переймів, 4. Приндета, 13. Шабанов, 19. Алессандро Селін, 89. Козьбан.

"Карпати": 29. Ильющенков, 5. Гітченко, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксьонз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 20. Даушвілі, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергійчук.

Запасні: 1. Підківка, 22. Пучковський, 92. Чачуа, 16. Худоб'як, 18. Кополовець, 19. Мартинюк, 41. Марусіч.