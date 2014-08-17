Збірна України з пляжного футболу посіла 6-е місце в Суперфіналі Євроліги
В іспанській Торредембаррі завершився матч за 5-6 місце в рамках Сперфинала Євроліги з пляжного футболу, де збірна України програла команді Італії.
Доля гри вирішилася в серії пенальті.
Українці на рівних провели основний час матчу з італійською командою. Більше того, перший період наша команда виграла. Єдиний гольовий момент у стартовій 12-хвилинці реалізував Роман Пачев.
Набагато більш результативним виявився другий період. На 15-й хвилині Сімоне Маріані зрівняв рахунок, а через хвилину Франческо Коросінті вивів збірну Італії вперед - 2:1. Втім, на 22-й хвилині італійці порушили правила поблизу своїх воріт і Олег Зборовський реалізував пенальті - 2:2.
Третя 12-хвилинка не принесла успіху жодній з команд, а в серії пенальті більш вдалими виявилися гравці збірної Італії - 5:4.
Таким чином, збірна України посіла підсумкове 6-е місце в турнірі найсильніших команд Старого світу.
Як повідомляв УНІАН, фінал Євроліги з пляжного футболу проходить в Іспанії з 14 по 17 серпня.