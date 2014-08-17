Збірна України з пляжного футболу посіла 6-е місце в Суперфіналі Євроліги

Доля гри вирішилася в серії пенальті.

Українці на рівних провели основний час матчу з італійською командою. Більше того, перший період наша команда виграла. Єдиний гольовий момент у стартовій 12-хвилинці реалізував Роман Пачев.

Набагато більш результативним виявився другий період. На 15-й хвилині Сімоне Маріані зрівняв рахунок, а через хвилину Франческо Коросінті вивів збірну Італії вперед - 2:1. Втім, на 22-й хвилині італійці порушили правила поблизу своїх воріт і Олег Зборовський реалізував пенальті - 2:2.

Третя 12-хвилинка не принесла успіху жодній з команд, а в серії пенальті більш вдалими виявилися гравці збірної Італії - 5:4.

Таким чином, збірна України посіла підсумкове 6-е місце в турнірі найсильніших команд Старого світу.

Як повідомляв УНІАН, фінал Євроліги з пляжного футболу проходить в Іспанії з 14 по 17 серпня.