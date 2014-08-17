Українці здобули золото й срібло в перший день Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Михайло Романчук завоював золоту медаль в перший день змагань з плавання. Він фінішував першим на своїй основній дисципліні - 400 метрів вільним стилем з результатом - 3:49.76. Срібло виборов Марчело Альберто Акоста з Сальвадору (3:51.32), бронзу – Хенрік Крістіансенс з Норвегії (3:51.55).

У свою чергу, дзюдоїст Богдан Ядов (вагова категорія до 66 кг) здобув срібну нагороду. На шляху до фіналу наш срібний призер чемпіонатів світу та Європи (U18) у наднапружених поєдинках здобув перемоги у суперника з Пуерто-Ріко Адріана Гандіа, дзюдоїста Сухроба Турсунова з Узбекистану та представника Корейської Республіки Рея Сеонг Хвана.

У фінальній зустрічі Ядов поступився супернику з Японії, призеру світової першості Абе Хіфумі.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкінзі з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.