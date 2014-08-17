УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу УПЛ "Волинь" - "Карпати"

У цьому матчі зійдуться 11-а і 14-а команди Прем'єр-ліги.

Обидві команди не дуже вдало розпочали сезон.

"Волинь" у перших трьох турах здобула одну перемогу. Здолавши на своєму полі "Іллічівець" з Маріуполя (2:1), надалі футболісти з Луцька двічі програли дніпропетровському "Дніпру" та одеському "Чорноморцю" - двічі по 0:1.

У свою чергу, "Карпати" набрали лише одне очко, зігравши у стартовому турі внічию в Ужгороді з "Говерлою" - 2:2. Потім команда поступилася донецькому "Металургу" (0:1) і дніпропетровському "Дніпру" (0:4).

Таким чином, гра в Луцьку є вкрай важливою для обох команд, які намагаються вибратися з низів турнірної таблиці.

В очному матчі фаворитом на котирування букмекерських контор є є господарі поля. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,25 до 1, у той час як на нічию і перемогу львів'ян - 3,4 до 1.

Матч "Волинь" - "Карпати" розпочнеться о 19.30.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.