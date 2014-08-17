Збірна України з баскетболу переграла діючих чемпіонів Європи з Франції

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

В стартовому складі збірної України вийшли Джетер, Гладир, Липовий, Корнієнко і Натяжко. Протягом перших 7 хвилин гар і рахунок були рівні - 11:11. Проте, в наступні дві хвилини французи здійснили ривок – 7:0, а крапку в чверті кидком згори поставив Кравцов – 18:13. Другу десятихвилинку розпочали Мішула, Забірченко, Пустозвонов, Зайцев і Кравцов, утім за пару хвилин головний тренер збірної України знову випустив стартову п’ятірку. І це дало свій результат. Останні чотири з половиною хвилини перед великою перервою наші хлопці виграли 11:0 (7 очок у Джетера і 4 у Натяжка). Тож відпочивати в лідерах пішли українці – 33:30.

Третю чверть розпочали Джетер, Гладир, Липовий, Корнієнко і Натяжко. Нарешті здалеку влучив Сергій Гладир, закинувши свій єдиний з п’яти спроб 3-очковий, а Корнієнко з лінії штрафних робить рахунок 38:31. Таким чином, попередні сім хвилин ігрового часу українці виграли з перевагою 14:1. В подальшому українці впевнено утримували свою перевагу. В кінцівці французам лишалося тільки фолити, але Юджин Джетер не хибив виконуючи штрафні кидки.

Таким чином, команда Майка Фрателло здобула перемогу над діючими чемпіонами Європи.

Нагадаємо, що в першому матчі турніру збірна України поступилася команді Австралії.

17 серпня українці проведуть останній матч турніру - зі збірною Філіппін.

Як повідомляв УНІАН, збірна України готується до дебютного у своїй історії Чемпіонату світу. На світову першість команда потрапила завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіла підсумкове 6-е місце.

Чемпіонат світу-2014 з баскетболу пройде в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня.