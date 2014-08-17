Українка Волошина завоювала бронзу чемпіонату Європи в синхронному плаванні

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Волошина за свою програму отримала від суддів оцінку 92,3333 бали. У той же час, іспанка Она Карбонелл, що стала другою, отримала від суддів 93,7000 бали, а чемпіонкою Європи росіянка Світлана Ромашина - 95,8333.

Таким чином, ця медаль стала вже третьою на турнірі для української збірної.

Напередодні у командних змагання збірна України посіла друге місце. Також срібло у турнірі дуетів вибороли Ганна Волошина та Лоліта Ананасова. Всі три золоті медалі у синхронному плаванні на рахунку збірної Росії.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які змагаються з 13 по 17 серпня. Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.