"Металіст" обіграв "Говерлу" у матчі УПЛ

У Харкові завершився матч 4-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металіст" приймав ужгородську "Говерлу" і виграв з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра в Харкові проходила з великою ігровою і територіальною перевагою господарів поля. Але, протягом більшої частини ігрового часу "Говерла", завдяки чіпкому захисту, могла утримувати рівновагу в рахунку.

Втім, на 70-й хвилині харків'янам вдалося провести результативну атаку. Багатоходова комбінація завершилася передачею Вільягри на Володимира Гоменюка, який ударом головою ефектно забив м'яч у ворота.

Таким чином, "Металіст" набрав 6 очок і піднявся з 8-го на 5-е місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі "Шахтар" обіграв іншу донецьку команду "Олімпік" - 5:0, дніпропетровський "Дніпро" здолав запорізький "Металург" - 1:0, полтавська "Ворскла" вдома обіграла донецький "Металург" з рахунком 2:1, а одеський "Чорноморець" і луганська "Зоря" зіграли внічию 0:0.

Тур завершиться в неділю.