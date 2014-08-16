"Чорноморець" і "Зоря" зіграли внічию в матчі УПЛ

Матч в Одесі проходив з великою ігровою і територіальною перевагою господарів, але реалізувати свою перевагу вони так і не зуміли. Найбільш небезпечні моменти виникли у одеситів, в кінцівці гри. Найреальніший з них був у Олексія Гая, після удару якого м'яч влучив у поперечину.

Найбільш небезпечні моменти у "Зорі" мав Руслан Малиновський, але грамотно розпорядитися ними він також не зумів.

Таким чином, "Чорноморець" втратив ще два очки в турнірній таблиці і збільшив власне відставання від лідерів - дніпропетровського "Дніпра" і донецького "Шахтаря". Після чотирьох турів у одеситів 8 очок, а у лідерів - по 12.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі "Шахтар" обіграв іншу донецьку команду "Олімпік" - 5:0, "Дніпро" здолав запорізький "Металург" - 1:0, а полтавська "Ворскла" вдома обіграла донецький "Металург" з рахунком 2:1.

Тур триватиме до неділі.