Збірна України з синхронного плавання виграла срібло чемпіонату Європи

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда у складі Ганна Волошина, Лоліта Ананасова, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Ольга Кондрашова отримала за свою програму від суддів 94,0667 бали.

Чемпіоном Європи у цьому виді програми стала збірна Росії - 96,8333 бала, а замкнула трійку призерів збірна Іспанії - 92.4667.

Таким чином, збірна України завоювала другу медаль на цьому турнірі. Раніше сьогодні срібло в змаганнях дуетів виграли Ганна Волошина і Лоліта Ананасова.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у Берліні (Німеччина) з 13 по 24 серпня.

Європейська першість включає в себе змагання з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання. Відкрили європейський турнір представниці синхронного плавання і плавці на відкритій воді, які змагаються з 13 по 17 серпня. Плавальні змагання в басейні і турнір зі стрибків у воду буде проходити 18-24 серпня.