УПЛ, 4-й тур, "Чорноморець" - "Зоря": онлайн відео-трансляція

Сьогодні в Одесі відбудеться матч 4-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" прийматиме на своєму полі луганську "Зорю".

У цьому матчі зійдуться команди йдуть на 3-му і 10-му місцях у турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Обидві команди не змогли без втрат пройти стартовий відрізок чемпіонату.

Одесити в першому турі розгромили донецький "Олімпік" з рахунком 4:0, потім зіграли внічию в номінально гостьовому матчі з маріупольським "Іллічівцем" - 3:3, після чого обіграли вдома луцьку "Волинь" - 1:0. Цікаво, що всі три гри одесити провели вдома. За домовленістю з "Іллічівцем" матч пройшов в Одесі, а гра другого кола, якщо дозволятиме ситуація на Донбасі, пройде в Маріуполі. І сьогодні одесити проводять вдома четверту гру поспіль.

Що стосується "Зорі", то команда з Луганська у цьому сезоні поки що свої домашні матчі проводить в Запоріжжі. У першому турі "Зоря" в Запоріжжі програла харківському "Металісту" - 1:2, потім, знову ж таки на нейтральному полі, але в Києві, програла донецькому "Олімпіку" - 0:1, а в 3-му турі в Запоріжжі обіграла маріупольський "Іллічівець" - 1:0.

Разом з тим, луганчани добилися дуже великого для себе успіху в Лізі Європи, вийшовши в раунд плей-офф кваліфікації. Команда за сумою двох матчів здолала норвезький "Мольде", зігравши внічию в Києві (1:1) і вигравши в гостях - 2:1. Команда знаходиться на великому психологічному підйомі, підтвердженням чого стала перемога над "Іллічівцем", здобута вже після успіху в Норвегії. У свою чергу, "Чорноморець" сенсаційно вилетів з Ліги Європи, програвши у 3-му кваліфікаційному раунді хорватському РНК "Спліт" - 0:2 та 0:0. Тепер команда Романа Григорчук в сезоні-2014/15 зосередиться виключно на внутрішньоукраїнських змаганнях - Прем'єр-лізі та Кубку України.

У матчі "Чорноморець" - "Зоря" фаворитом на котирування букмекерських контор вважається одеська команда. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 2,2 до 1, на нічию - 3,5 до 1, а на перемогу "Зорі" - 3,45 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

Чорноморець: 12. Безотосний, 33. Слінкін, 52. Тейку, 24. Гречишкін, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сіваков, 42. Зубейко, 27. Балашов, 19. Фомін

Запасні: 44. Паст, 25. Мартиненко, 39. Опанасенко, 26. Шиндер, 28. Назаренко, 9. Діденко, 22. Кабаев

Зоря: 30. Шевченко Н., 8. Малишев, 15. Вернидуб, 17. Инатьевич, 25. Білий, 6. Каменюка, 22. Любеновіч, 37. Хомченовський, 35. Грицай, 20. Караваєв, 28. Будковський

Запасні: 1. Сантіні К., 3. Писко, 16. Ярмаш, 4. Чайковський, 9. Сегбефия, 10. Ліпартія, 18. Малиновський.