Українка Саладуха стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку
19:17, 16 серпня 2014Спорт
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В Цюріху завершилися змагання в потрійному стрибку на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, де золоту медаль завоювала українка Ольга Саладуха.
REUTERS
Переможною для українки стала друга спроба. Кращим результатом Саладухи став стрибок на 14,73 метра. Друге місце в цій дисципліні завоювала росіянка Катерина Конєва, що відстала на 4 сантиметра - 14,69, третє - ще одна представниця Росії Ірина Гуменюк стрибнула на 14,46.
Таким чином, збірна України завоювала сьому медаль на чемпіонаті Європи, в тому числі, другу золоту (2-4-1).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Цюріху (Шейцарія) проходить з 12 по 17 серпня.
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