Українка Саладуха стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку

Переможною для українки стала друга спроба. Кращим результатом Саладухи став стрибок на 14,73 метра. Друге місце в цій дисципліні завоювала росіянка Катерина Конєва, що відстала на 4 сантиметра - 14,69, третє - ще одна представниця Росії Ірина Гуменюк стрибнула на 14,46.

Таким чином, збірна України завоювала сьому медаль на чемпіонаті Європи, в тому числі, другу золоту (2-4-1).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Цюріху (Шейцарія) проходить з 12 по 17 серпня.