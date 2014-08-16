Українка Тітімець завоювала срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка подолала дистанцію за 54,56 секунди, встановивши особистий рекорд. Переможницею змагань стала британка Ейлід Чайлд, що показала результат 54,48, третьою фінішувала Ірина Давидова з Росії - 54,60.

Таким чином, збірна України завоювала шосту медаль на турнірі в Берліні. Тепер у команди на рахунку 1 золото, 4 срібла та 1 бронза.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Цюріху (швейцарія) з 12 по 17 серпня.