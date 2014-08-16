Збірна України з пляжного футболу розгромила німців у Суперфіналі Євроліги

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна України мала перевагу протягом всього матчу і вже в першому періоді зробила рахунок великим. Початок розгрому на 9-й хвилині поклав Олег Будзько. Вже через 2 хвилини Будзько зробив дубль, а на 12-й гол забив Ігор Борсук. У другій 12-хвилинці цікавих подій на полі було обмаль, але на останній 24-й хвилині Олександр Корнійчук збільшив перевагу українців до чотирьох голів. А в заключній третій 12-хвилинці Будзько зробив хет-трик, а шостий гол забив Олег Зборовський. Цікаво, що той же Зборівський за 2 хвилини до кінця гри не реалізував пенальті.

Таким чином українці зайняли 3-е місце в групі В і в заключний день змагань, 17 серпня, будуть оскаржувати підсумкові 5 - 6-е місця з командою, яка займе третє місце в групі А. Суперник визначиться пізніше.

Нагадаємо, що в перших двох матчах турніру українці поступилися командам Іспанії (6:8) і Швейцарії (3:5).

Як повідомляв УНІАН, Суперфінал Євроліги проходить в Іспанії з 14 по 17 серпня.