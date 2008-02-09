Ющенко привітав учасників баскетбольного ”Фіналу чотирьох”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання гравцям, тренерам та організаторам "Фіналу чотирьох" Кубку України з баскетболу, який учора стартував у Легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи в Сумах.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії відкриття змагань текст вітання оприлюднив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

"Проведення цього почесного і відповідального турніру не лише засвідчує зростання інтересу до розвитку баскетболу як виду спорту, а й популяризує активний відпочинок серед молоді та здоровий спосіб життя. Переконаний, що цей турнір продемонструє чесну та яскраву боротьбу чотирьох найсильніших чоловічих і жіночих команд українського баскетболу, їхню майстерність, витримку і силу", - зазначається у вітанні Президента.